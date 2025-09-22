Maltempo Liguria, oltre 100 chiamate di emergenza ai Vigili del Fuoco di Savona

“Dal momento dell’inizio dell’allerta meteo, i Vigili del Fuoco di Savona hanno gestito una situazione complessa caratterizzata da intense precipitazioni che hanno interessato principalmente i comuni di Cairo Montenotte, Carcare, Dego, Giusvalla e Piana Crixia. Ad oggi sono state ricevute più di un centinaio di chiamate di emergenza, con 27 interventi già conclusi e 17 ancora in corso. Le operazioni di soccorso si sono concentrate su verifiche strutturali dei ponti, la gestione di allagamenti, il soccorso a persone rimaste bloccate dall’acqua e alcune frane di entità variabile“. Lo fanno sapere i Vigili del Fuoco di Savona impegnati in diverse operazioni di salvataggio per l’ondata di maltempo in corso dalla scorsa notte.

“Sul territorio operano numerose squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Savona e dal distaccamento di Cairo Montenotte, con il supporto prezioso dei distaccamenti volontari di Sassello e Borghetto Santo Spirito. Tutti gli interventi sono coordinati per garantire la massima sicurezza della popolazione e il rapido ripristino delle condizioni di normalità”, conclude la nota.

