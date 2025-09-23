Maltempo Lombardia, allagamenti a Varese e provincia dopo i nubifragi: trasporti in tilt

Allagamenti, frane e disagi dopo i forti nubifragi che nel pomeriggio hanno colpito il Varesotto. Non sono mancate nemmeno intense grandinate. Disagi si sono registrati in particolare nell’area del capoluogo e delle valli, con problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. A Varese, traffico in tilt con strade allagate e fiumi d’acqua. Delle code hanno risentito anche le corse degli autobus, con alcune linee urbane che sono state limitate nel loro percorso. Problemi anche per i treni, come comunicato da Trenord. A causa di danneggiamenti alla linea ferroviaria dovuti al maltempo la circolazione è stata momentaneamente sospesa tra le stazioni di Malnate e Varese-Casbeno: tre i treni cancellati. Ritardi anche sulla linea tra Varese e Gazzada.

Problemi anche in Valceresio, tra Bisuschio e Cuasso, a causa di un significativo allagamento in via Martinelli a Bisuschio e dell’impossibilità di transito: limitate a Bisuschio le corse di Autolinee Varesine per Cavagnano.

Disagi e interventi dei Vigili del Fuoco anche a Induno Olona, Besano e Arcisate, dove i bambini dell’asilo sono stati fatti salire al primo piano per l’allagamento del piano terra. A Brusimpiano chiusa la strada statale 344 per Porto Ceresio in seguito alla frana.

