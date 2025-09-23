Maltempo Lombardia, temporale autorigenerante nel Varesotto: rischio allagamenti | LIVE

Nord della Lombardia ancora sotto scacco del maltempo dopo i fenomeni violenti di ieri. Un temporale autorigenerante sta colpendo il Varesotto, scaricando ingenti quantità di pioggia. Intensità di pioggia oltre i 200mm/h registrate da alcune stazioni meteorologiche della zona. Si registrano già accumuli di 70mm di pioggia a Induno Olona, 61mm a Varese, 46mm a Porto Ceresio, 43mm a Buguggiate, 36mm a Castronno. Rischio di allagamenti in zona: prestare attenzione.
