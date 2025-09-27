Maltempo Lombardia: attivata la vasca di laminazione del Seveso, sale anche il Lambro

A Milano è stata attivata la vasca di laminazione del fiume Seveso. In mattinata, nell’area di Milano si è abbattuta una forte pioggia che ha causato disagi in particolare nella zona nord della provincia. “Oggi pomeriggio forti piogge in Brianza hanno di nuovo alzato i livelli di Seveso e Lambro. La piena del Seveso è ora su Milano. Attivata la vasca del Seveso”, rende noto sui social Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano. “Il Lambro ora ha raggiunto 2.35 a Brugherio e si attende la piena al Parco Lambro. A Ponte Lambro stiamo controllando i livelli di fognatura di via Vittorini, ora bassi e ricettivi. Siamo di fronte a eventi straordinari”, aggiunge.

La scorsa settimana, sempre a causa del maltempo, il Seveso è esondato causando allagamenti in molte zone della città.

