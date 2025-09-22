Maltempo Lombardia, domani scuole chiuse a Como e provincia

Per la situazione di “grave criticità idrogeologica” di gran parte del territorio provinciale, il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, ha disposto per domani, martedì 23 settembre, la chiusura di tutte le scuole della provincia, sia pubbliche sia private. “Ciò – si legge in un comunicato diffuso dagli uffici della prefettura – anche per tutelare in un’ottica di prevenzione la pubblica incolumità e la sicurezza stradale”.

La comunicazione della Prefettura mette in evidenza che “la situazione di grave criticità idrogeologica in atto su gran parte del territorio di questa provincia sta seriamente compromettendo anche la circolazione stradale lungo tutto il sistema viario provinciale”. Inoltre, a seguito degli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica emanati dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia e da ultimo il n. 2025/100 del 22 settembre, in un’ottica di prevenzione, viene assunta ogni necessaria iniziativa per tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale. “In particolare – come sottolinea il prefetto – limitando gli spostamenti della popolazione e i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia”. Da qui, la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, della provincia di Como nella giornata di martedì 23 settembre.

