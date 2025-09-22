Maltempo Lombardia, il Seveso rientra: terminata l’esondazione

Si è abbassato il livello del Seveso, che è rientrato nel letto del fiume. È così terminata poco dopo le 19 l’esondazione del Seveso, che è iniziata alle 10. La vasca di contenimento di Bresso era entrata in funzione alle 7.50 ma a causa delle forti piogge si è riempita alle 10, quando è iniziata l’esondazione a Milano, durata, dunque, circa 9 ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.