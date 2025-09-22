Maltempo Milano, prosegue l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico

Prosegue a Milano l’allerta meteo diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. L’allerta meteo è arancione (moderata) per rischio idrogeologico e si estende da oggi al rischio idraulico ed è gialla (ordinaria) per rischio temporali. Per quanto riguarda le strade, in città la situazione è in lento miglioramento anche nelle aree più colpite dal maltempo – zona via Valfurva, Cà Granda e Isola – e le squadre di Amsa sono entrate in azione per pulire là dove l’esondazione è rientrata. Proseguiranno nelle prossime ore.

“Si ricorda che è molto importante, in concomitanza con l’allerta meteo, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Seveso e Lambro, e dei sottopassi. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Durante il periodo dell’allerta bisogna prestare grande attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città“, comunica il Comune di Milano in una nota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.