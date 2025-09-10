Maltempo Lombardia, oltre 150 interventi dei Vigili del Fuoco tra Como, Lecco e Bergamo

Interventi già da questa mattina all’alba nel Comasco e nel Lecchese, poi anche nella Bergamasca. Allagamenti, smottamenti, alberi pericolanti, soccorsi a persone bloccate e verifiche di stabilità: in tutto oltre 150 interventi complessivamente svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco nei territori maggiormente colpiti dalla forte ondata di maltempo che ha investito la Lombardia. Le prime richieste di soccorso sono iniziate a pervenire dalle 3 del mattino al Comando di Como, poi a partire dalle 5 per quanto riguarda quelle pervenute al Comando di Lecco e, successivamente, dalle 7 anche nella provincia di Bergamo.

Le operazioni, che proseguono senza sosta, sono coordinate dalla Sala operativa della Direzione regionale Vvf Lombardia, in costante contatto con la Protezione Civile regionale, per garantire un impiego efficiente delle risorse e il supporto ai comandi interessati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.