Maltempo Lombardia, supercella nel Bresciano: allagamenti e salvataggi a Chiari

Pesanti danni nella serata di martedì 23 settembre nell’Ovest Bresciano a causa di una supercella risalita dal Lodigiano, dove aveva già provocato grandine di medie dimensioni e un nubifragio a Codogno. A Chiari, nel Bresciano, diversi sottopassi sono completamente allagati. Un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso di via Santissima Trinità e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per aiutare i due occupanti, fortunatamente illesi, a uscire dal veicolo. “Utilizzare la SS11 parallela alla Brebemi per entrare e uscire da Chiari. Al lavoro Vigili del Fuoco, Polizia locale, Protezione Civile e tecnici comunali”, è l’appello del sindaco sui social network.

“Gli allagamenti su strade e sottopassi hanno reso molto critica la circolazione urbana ed extraurbana”, ha spiegato l’assessore Roberto Campodonico. “Maggiori criticità si sono verificate in tutti i sottopassi, in particolare in via San Bernardino e al sottopasso di via Santissima Trinità con due persone estratte dalle auto grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Allagato anche il parcheggio del Centro Sportivo. All’opera sul territorio comunale le squadre di Vigili del Fuoco, Gruppo Protezione Civile, Polizia Locale e addetti comunali del Settore Manutenzione per gestire l’emergenza”.

Si sono verificati anche diversi blackout elettrici, in alcuni casi ancora in corso. Secondo Enel distribuzione, che monitora online le “disalimentazioni” ogni trenta minuti, ci sono segnalazioni di guasti anche ad Erbusco, Capriolo, Paratico e Clusane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.