Maltempo Lombardia, supercella nel Lodigiano: grandine e nubifragio a Codogno | FOTO e VIDEO

Lombardia sotto assedio del maltempo. Dopo i nubifragi che hanno causato allagamenti e danni nel Varesotto nel pomeriggio, una supercella ha colpito il basso Lodigiano in serata, provocando grandine di medie dimensioni a Codogno, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Sulla località sono caduti anche 40mm di pioggia in un’ora. Dopo aver colpito Codogno, la supercella è in risalita verso Nord-Est: attenzione ancora al rischio di ulteriori nubifragi e grandinate nelle zone interessate.

Maltempo Lombardia, violenta grandinata a Codogno

