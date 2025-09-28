Maltempo Marche, nubifragio ad Ascoli Piceno: salvati mamma e figlio bloccati in auto

Il violento nubifragio che ha colpito ieri Ascoli Piceno e i Comuni limitrofi ha causato numerosi disagi e situazioni di pericolo. Strade ostruite da alberi caduti, veicoli danneggiati, allagamenti e persino un incendio di circa 250 rotoballe colpite da un fulmine hanno richiesto interventi costanti da parte dei soccorritori. Le forti raffiche di vento e la pioggia hanno provocato la caduta di diversi alberi: in via Cola d’Amatrice e via Torricella alcuni tronchi hanno colpito auto in sosta, mentre a Campolungo, in via della Palude, una mamma e il suo bambino sono rimasti bloccati in quasi un metro d’acqua all’interno della loro auto. Situazione critica anche a Piane di Morro, frazione di Folignano, dove un fulmine ha colpito le rotoballe in un deposito, innescando un vasto incendio durato diverse ore.

Anche in piazza del Popolo il maltempo ha divelto ombrelloni e arredi di alcune attività commerciali, creando pericolo per i passanti.

Di fronte alle numerose emergenze, i vigili del fuoco della centrale di Ascoli, con il supporto del presidio di Arquata del Tronto, sono intervenuti in tutta la zona. Hanno liberato le strade dagli alberi caduti, salvato madre e figlio dall’auto allagata e continuano a operare per domare l’incendio a Folignano. In centro città hanno rimosso arredi urbani, ombrelloni, segnali stradali, cartelloni pubblicitari, tende parasole e pannelli elettorali divelti, tutti potenziali rischi per la circolazione di veicoli e pedoni.

