Maltempo Messico, l’uragano Lorena porta forti piogge nella Bassa California: inondazioni a Cabo San Lucas | VIDEO

L’uragano Lorena si è rafforzato fino a raggiungere la categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson nelle prime ore di mercoledì 3 settembre. Il sistema sta già portando intense piogge a La Paz e Los Cabos, nella penisola messicana di Bassa California, dove sono state registrate precipitazioni accumulate superiori a 70 millimetri in poche ore, secondo i rapporti di MetMEX. Secondo il National Hurricane Center (NHC), alle 5:00 ora locale, il centro del ciclone si trovava a 165 chilometri a sud-ovest di Cabo San Lucas, con venti massimi di 120km/h e una velocità di movimento di 24km/h in direzione nord-ovest.

Precipitazioni nella Bassa California del Sud

Stamattina, le fasce nuvolose hanno iniziato a far cadere pioggia a San José del Cabo, Cabo San Lucas e La Paz. Alcuni accumuli registrati fino alle 3:30 locali: Punta Cardón 77,5mm, Palmilla 73,7mm, Faro di Cortéz 72,7mm, Casas Viejas San Bartolo 49mm, Villa Paloma 37,5mm.

Il 98% delle precipitazioni accumulate nella Bassa California del Sud si sono concentrate in sole due ore, il che riflette l’intensità delle fasce nuvolose.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, si vedono le strade di Cabo San Lucas trasformate in fiumi e anche un motociclista trascinato via dalla corrente, tra le urla dei presenti.

Le autorità esortano la popolazione ad adottare precauzioni e a seguire le raccomandazioni della Protezione Civile.