Meteo, atteso un aumento dell’attività tropicale prima del picco della stagione degli uragani atlantici

Settembre è ufficialmente iniziato e, con l’inizio dell’autunno meteorologico, arriva il mese più attivo della stagione degli uragani atlantici. Il bacino atlantico potrebbe iniziare in maniera lenta questo mese, ma si prevede che l’attività aumenterà con l’avvicinarsi del picco climatico. Nel frattempo, lo sviluppo tropicale è già in aumento nel Pacifico orientale, dove sono probabili impatti sulla terraferma.

Monitoraggio dell’Atlantico orientale questa settimana

Con l’avvicinarsi del picco della stagione degli uragani, gli esperti di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, rimangono vigili, monitorando il bacino atlantico per lo sviluppo tropicale. “Continuiamo a prevedere un rischio elevato di sviluppo tropicale al largo della costa occidentale dell’Africa durante la parte centrale e finale di questa settimana”, ha affermato Alex DaSilva, esperto di uragani di AccuWeather.

I giorni di rafforzamento più probabili saranno tra giovedì 4 e sabato 6 settembre. “A causa delle grandi quantità di aria secca attualmente presenti nella regione, qualsiasi sviluppo e rafforzamento tropicale sarebbe probabilmente graduale. Tuttavia, è possibile che qualsiasi evento si formi possa trasformarsi in un uragano entro la fine del weekend”, ha affermato DaSilva.

La prossima tempesta tropicale o uragano si chiamerà Gabrielle.

Lo sviluppo tropicale altrove nell’Oceano Atlantico rimarrà probabilmente minimo a causa di una forte area di alta pressione e della suddetta persistente aria secca e polverosa al centro dell’oceano.

Quando l’Atlantico diventerà più attivo?

“Sebbene ci sarà una relativa calma nell’attività tropicale durante i primi giorni di settembre, le condizioni atmosferiche diventeranno molto più favorevoli allo sviluppo verso la fine di questa settimana e nella prossima“, ha affermato DaSilva.

Di conseguenza, si prevede un aumento dell’attività tropicale in meno di una settimana, giusto in tempo per il picco della stagione degli uragani atlantici, il 10 settembre.

Si prevede che in questo periodo si alzeranno altre onde tropicali dalla costa occidentale dell’Africa e, con meno polvere e aria secca, è probabile che un numero maggiore di queste onde si rafforzerà.

Al di fuori delle acque aperte dell’Atlantico, anche il Golfo merita attenzione. Con acque molto calde, il Golfo potrebbe alimentare il rapido rafforzamento di qualsiasi sistema tropicale che si sviluppi o si sposti nell’area.

I tropici sono attivi nel Pacifico orientale

L’uragano Kiko si sta abbattendo sul Pacifico orientale a oltre 1.600 chilometri a ovest del Messico. Si prevede che la tempesta si intensificherà gradualmente nei prossimi giorni e continuerà ad allontanarsi dal Nord America. Si prevede che Kiko colpirà le Hawaii la prossima settimana.

Oltre a Kiko, l’uragano Lorena, formatosi nella tarda notte di lunedì 1 settembre, si sposterà nei pressi del Messico occidentale questa settimana. Si prevedono piogge e venti nel Messico occidentale fino a fine settimana e probabilmente anche nel sud-ovest degli Stati Uniti questo weekend.