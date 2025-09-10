Maltempo, nubifragi nel Veneto orientale: 122 mm di pioggia in 4 ore, più colpite Bibione e Caorle | VIDEO

Tra le 2 e le 6 un violento nubifragio ha colpito il Veneto orientale, interessando in particolare le zone di San Michele al Tagliamento, Bibione, Porto Santa Margherita e Caorle. Durante l’evento sono stati registrati 122 millimetri di pioggia. Diverse strade risultano ancora impraticabili e numerose abitazioni private sono state allagate. Sul posto sono in corso gli interventi dei Vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile del Veneto, in collaborazione con i tecnici comunali.

“Ringrazio tutti gli uomini della nostra protezione civile e dei vigili del fuoco che stanno operando da stanotte per riportare la situazione alla normalità – ha affermato il presidente della Regione Luca Zaia – Il maltempo insisterà sul Veneto fino a stasera, con una fase più intensa tra la mattinata e il tardo pomeriggio di oggi, in particolare sulla zona prealpina e sulla pianura nordorientale. I temporali saranno intensi; peraltro per le 13.05 sono previsti in laguna 105 cm di acqua alta. La Protezione civile del Veneto ha dichiarato fino alle 20 la criticità gialla proprio per questi fenomeni temporaleschi intensi; invito tutti i cittadini, in particolare i residenti nelle aree dichiarate più a rischio, a prestare la massima attenzione“.

