Maltempo tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia: disagi sulla costa, allagamenti tra Lignano Sabbiadoro e Bibione

Forte maltempo nelle scorse ore in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in particolare lungo la costa. Nelle ultime 12 ore sono caduti fino a 70 mm di pioggia tra Lignano Sabbiadoro e Bibione, mentre sulla Bassa pianura udinese e nell’Isontino i cumulati hanno raggiunto i 30-50 mm. A Gemona si sono registrati circa 40 mm. Registrato anche vento moderato dai quadranti orientali sulla costa e da correnti sudoccidentali in quota fino a 40 km/h. Dalla mattinata la Sala operativa regionale ha ricevuto numerose comunicazioni di allagamenti a Lignano Sabbiadoro. Dopo le 6 il NUE112 ha registrato 8 chiamate di emergenza per allagamenti provenienti da Lignano, Latisana e Bibione.

I modelli previsionali indicano ulteriori piogge abbondanti e temporali intensi, in particolare lungo la costa, nella Bassa pianura e nella fascia orientale della regione, con fenomeni prevalentemente stazionari. Nel corso della giornata il vento ruoterà da Sud, diventando sostenuto, per poi provenire da Sud/Ovest nel pomeriggio. Possibili mareggiate sono previste tra Lignano e Grado. In serata si prevede un progressivo miglioramento su pianura e costa, mentre in montagna potranno persistere residui rovesci.

In Veneto, oltre a Bibione, a Porto Santa Margherita di Caorle la situazione è critica con diverse aree allagate. Nei pressi del Palaexpomar l’area antistante è sommersa da oltre mezzo metro d’acqua.

