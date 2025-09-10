Maltempo Friuli-Venezia Giulia: pesanti allagamenti a Lignano Sabbiadoro, evacuato campeggio con 2.300 persone

La perturbazione atlantica che ha determinato l’allerta arancione su gran parte del Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto, tra la scorsa notte e le prime ore del mattino, la sua fase più intensa, causando gravi disagi soprattutto lungo la fascia costiera dell’Alto Adriatico. A Lignano Sabbiadoro (Udine) si registrano allagamenti diffusi: vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per fronteggiare l’acqua che ha invaso strade e alcune strutture ricettive. In poche ore sono caduti oltre 163 millimetri di pioggia. A titolo precauzionale, un campeggio nella zona di Riviera, con circa 2.300 ospiti, è stato evacuato e le persone trasferite in altre strutture della città.

Situazione simile a Bibione (Venezia), dove la pioggia ha raggiunto i 212 millimetri, di cui 50 concentrati in appena un’ora alla foce del Tagliamento. A Latisana, le forti precipitazioni hanno provocato il cedimento parziale dell’argine di un canale, costringendo alla chiusura di una corsia della strada regionale 354; la polizia locale è intervenuta per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti e code.

Disagi e allagamenti si segnalano inoltre a San Giorgio di Nogaro, Fiumicello Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Gonars e Grado.

