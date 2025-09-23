Maltempo Piemonte, forti temporali tra Torinese e VCO: violenta grandinata imbianca Andrate

L’afflusso di aria più fredda in quota sta favorendo lo sviluppo di forti temporali a ridosso dei settori alpini in Piemonte, nella zona compresa tra il Torinese e il Verbano-Cusio-Ossola. Un forte temporale, accompagnato da un nubifragio, ha infatti colpito Verbania, mentre una grandinata pazzesca si è abbattuta su Andrate (Torino), ricoprendo tutto di bianco. La temperatura è crollata a +9°C in pieno giorno nella località.

Attenzione alle prossime ore, quando è prevista una “decisa accentuazione dell’instabilità atmosferica nelle prossime 24-36 ore, con rovesci e temporali forti o localmente molto forti – talora anche stazionari – attesi sui settori alpini, prealpini e pedemontani del Piemonte nord-occidentale, in particolar modo tra le valli di Pinerolese, Lanzo, Canavese, Biellese e Valsesia, dove alcuni modelli inquadrano nuovi possibili accumuli pluviometrici con picchi fino a 70-100 millimetri tra il tardo pomeriggio di martedì 22 e la mattinata di mercoledì 23 settembre”, spiega il meteorologo Andrea Vuolo. Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per il maltempo atteso nelle prossime ore.

