Maltempo Piemonte, prima neve al Colle del Nivolet e pioggia gelata fino a Ceresole Reale | VIDEO

Oggi il Piemonte è stato investito da una forte ondata di maltempo, causata dal passaggio di una goccia fredda in quota che ha portato instabilità diffusa. Fin dalle prime ore del mattino l’ingresso di aria polare-marittima ha favorito temporali e grandinate, con fenomeni particolarmente intensi nel Torinese. A Caravino e Bollengo le strade sono state imbiancate da chicchi di ghiaccio, mentre a Corio la temperatura è scesa fino a +6,3°C. Nelle valli alpine, il peggioramento si è tradotto in nevicate al di sotto dei 2.000 metri: al Colle del Nivolet si segnala neve dai 1900 metri, pioggia gelata a tratti fino a Ceresole Reale.

