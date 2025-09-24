Maltempo, violenti temporali in Piemonte: la grandine imbianca il Torinese | LIVE

La giornata si è aperta con un’ondata di maltempo particolarmente intensa sul Piemonte, interessato dal transito di una goccia fredda in quota che sta determinando condizioni di forte instabilità atmosferica. Già dalle prime ore del mattino, l’arrivo di aria fredda di origine polare-marittima ha favorito la formazione di celle temporalesche diffuse. In particolare, il Canavese è stato investito da fenomeni di notevole intensità, con rovesci a carattere di nubifragio e grandinate di piccole e medie dimensioni.

I sistemi temporaleschi di tipo multicellulare hanno raggiunto piena maturazione sul settore nordoccidentale della regione, provocando forti cali termici: come riporta Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte) a Corio (TO), località prealpina a 625 m s.l.m., la colonnina di mercurio ha toccato appena +6,3°C, accompagnata da una nuova grandinata e da precipitazioni intense. La vicina stazione meteorologica di Pian Audi (Arpa Piemonte) ha registrato quasi 50 mm di pioggia dalla mezzanotte.

Successivamente il sistema perturbato ha interessato anche il Canavese orientale e i settori di confine con Biellese e Vercellese, dove si sono verificati nubifragi e grandinate con chicchi fino a 2-3 cm di diametro. Particolarmente colpita Caravino (TO), dove una violenta grandinata ha imbiancato le strade provocando un repentino abbassamento delle temperature fino a +8°C a bassa collina (dati Centro Meteo Piemonte). Fenomeni analoghi sono stati segnalati anche a Bollengo (TO), con estese coltri di ghiaccio al suolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.