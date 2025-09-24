Maltempo Piemonte, rovesci e temporali in atto nel Canavese | LIVE

Una goccia di aria fredda sul Piemonte determina in queste ore un nuovo aumento dell’instabilità con rovesci e temporali che stanno interessando al momento il Canavese: possibili nubifragi e grandinate di piccole dimensioni. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, oggi pomeriggio, con la formazione di una linea di convergenza tra i flussi nordorientali in arrivo dalla Lombardia e quelli meridionali in uscita dalla Liguria, sono attesi nuovi temporali, moderati o forti sulle pianure. Una pausa più asciutta è prevista domani mattina, con nuovo impulso perturbato nel pomeriggio, con effetti prevalentemente sui rilievi. Venerdì cieli grigi e precipitazioni deboli diffuse. La quota neve è attesa in calo fino a 1800 metri venerdì.

