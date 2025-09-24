Maltempo Piemonte, supercella sull’A4: violenta grandinata con chicchi di 4 cm

La giornata di mercoledì 24 settembre è iniziata con un’intensa ondata di maltempo sul Piemonte, causata dal passaggio di una goccia fredda in quota che ha generato condizioni di forte instabilità atmosferica. Come riporta il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte), l’alto Piemonte è stato colpito da una supercella temporalesca lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, nella zona di Balocco (VC), provocando una violenta grandinata con chicchi dal diametro di 3-4 cm.

