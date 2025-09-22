Maltempo Piemonte, piogge record oltre 340 millimetri: fiumi in piena e un disperso. Quota neve in calo nei prossimi giorni

Il Piemonte ha vissuto ore critiche per una perturbazione atlantica molto intensa che, tra la notte e le prime ore del mattino, ha innescato temporali autorigeneranti lungo il crinale appenninico di spartiacque con la Liguria. La convergenza dei venti di Libeccio e Scirocco ha favorito precipitazioni eccezionali e piene torrentizie con diffusi allagamenti. Il bilancio è pesante: si registra un disperso a Spigno Monferrato (AL), l’area con i massimi accumuli. Secondo la rete di Arpa Piemonte sono caduti 340,5 mm in 24 ore, di cui 304 mm in 6 ore. Ingenti anche i valori di Ponzone – Cimafer (267,4 mm) e Ovada (238,6 mm).

Il maltempo ha colpito duramente anche l’alto Piemonte: su Varzo – Alpe Veglia (VB) rilevati 150,6 mm con nubifragi e criticità idrogeologiche in diverse aree.

Prossime 48 ore: instabilità ancora protagonista

L’isolamento di una circolazione di aria fredda in quota sulla Francia manterrà condizioni instabili sul Piemonte. Tra questa sera e la mattinata di martedì sono attesi rovesci e temporali più persistenti su Pinerolese e fino al Verbano-Cusio-Ossola, mentre sulle pianure orientali e meridionali si affacceranno parziali schiarite.

Dopo una breve pausa pomeridiana, in serata di martedì è prevista una nuova recrudescenza con precipitazioni su Ovest e Nord Piemonte, e rovesci sparsi su colline e pianure di cuneese e torinese. Mercoledì i fenomeni si concentreranno sul Piemonte nord-occidentale e sulle pianure settentrionali, per poi estendersi nel pomeriggio-sera al medio-basso Piemonte, localmente con episodi intensi.

Quota neve in calo: verso valori pienamente autunnali

La quota neve scenderà dai 3000–3200 m di oggi ai 2400 m di martedì, fino a circa 2000 m tra mercoledì e giovedì. Contestualmente, le temperature caleranno su valori in linea e a tratti inferiori alle medie del periodo.

Aree e dati principali

Spigno Monferrato (AL) : 340,5 mm/24h (di cui 304 mm/6h ) e un disperso.

: (di cui ) e un disperso. Ponzone – Cimafer (AL) : 267,4 mm ; Ovada (AL) : 238,6 mm .

: ; : . Varzo – Alpe Veglia (VB) : 150,6 mm e nubifragi sull’alto Piemonte.

: e sull’alto Piemonte. Rischio idrogeologico elevato su crinali appenninici e pianure pedemontane dal Canavese al VCO.

