Maltempo Piemonte, prosegue la ricerca della donna dispersa nel torrente Valla | VIDEO

I Vigili del Fuoco comunicano che proseguono dal mattino le operazioni di ricerca della donna tedesca dispersa nel torrente Valla, a Spigno Monferrato (AL), durante la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione: 27 Vigili del Fuoco sono al lavoro con squadre a terra, droni e l’elicottero Drago. Nel video a corredo dell’articolo il sorvolo lungo gli argini del corso d’acqua e sulla diga. La Regione Piemonte, tramite la Sala operativa della Protezione Civile, aperta fino alla mezzanotte, sta seguendo con attenzione la situazione in provincia di Alessandria, dopo le piogge torrenziali della notte scorsa e di questa mattina. Particolare riguardo viene dedicato alle ricerche della donna dispersa a Spigno Monferrato e alla sistemazione alternativa delle quindici persone rimaste isolate in un campeggio.

Il Presidente, Alberto Cirio, e gli assessori Marco Gabusi ed Enrico Bussalino evidenziano: “da stamattina stiamo monitorando la situazione attraverso il settore Opere pubbliche di Alessandria e con decine di volontari del coordinamento di Protezione Civile, che insieme ai Comuni stanno lavorando per soccorrere le persone isolate e ripristinare la viabilità interrotta”.

Non risultano al momento segnalazioni provenienti dalle altre province del Piemonte.

L’allerta meteo prosegue in Piemonte

L’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte intanto ha dichiarato l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Sono previsti nel pomeriggio e in serata sera temporali sulla zona pedemontana dal Torinese al VCO e sulla zona dei laghi, anche forti nelle zone nordorientali. Domani, martedì 23 settembre, si prevedono possibili rovesci e temporali sulle zone occidentali, con valori localmente forti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.