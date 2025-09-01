Maltempo Piemonte: temporali a sud, Funnel Cloud a Casale Monferrato | FOTO

MeteoWeb

Inizia a fare sul serio il maltempo in Piemonte, figlio del peggioramento determinato da una nuova perturbazione atlantica. Si è instaurata una linea di temporali semi-stazionari dal Savonese all’Alessandrino, in ulteriore intensificazione nelle prossime ore tra Acquese, Ovadese, Novese e Tortonese, segnala il meteorologo Andrea Vuolo sulla propria pagina Facebook. Possibili accumuli pluviometrici molto ingenti in queste zone, a cui potranno essere associate anche locali criticità idrogeologiche. Intanto, è stato avvistato un Funnel Cloud (ossia una nube a imbuto) a nord di Casale Monferrato, nell’Alessandrino. Si tratta di un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo.

Attenzione al maltempo delle prossime ore in Piemonte: l’Arpa ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a causa dei possibili forti temporali in arrivo nel corso del pomeriggio-sera.

