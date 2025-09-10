Maltempo Roma: pesanti allagamenti in via Cristoforo Colombo, all’altezza della Garbatella

Dopo il violento nubifragio che ha colpito Roma nella notte, molte strade della Capitale risultano ancora allagate. Sui social circolano diversi video che mostrano le difficoltà dei mezzi pubblici: in uno di questi si vede un autobus costretto a “navigare” tra le vie sommerse, sollevando onde mentre procede lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza della Garbatella. Un altro video, realizzato da una passeggera a bordo, mostra invece il pavimento del mezzo bagnato dall’acqua che è riuscita a entrare durante la corsa.
