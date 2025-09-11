Maltempo Sicilia, alluvione lampo ad Alcamo: danneggiati Santuario e 15 auto

Nessun ferito, ma danni a locali, a una chiesa e ad almeno 15 autovetture. È il bilancio del violento nubifragio che ha colpito nella notte Alcamo, provocando allagamenti e disagi in diverse zone della città. Secondo i dati pluviometrici, pubblicati sul sito del Comune, in poco tempo sono caduti circa 35 millimetri di pioggia, una quantità sufficiente a mandare in tilt la rete di deflusso delle acque.

“Siamo intervenuti immediatamente – ha affermato il sindaco Domenico Surdi – con la Protezione Civile e la Polizia municipale e le ditte sono già state incaricate per intervenire al Santuario di Maria Santissima dei Miracoli dove ci sono stati i danni maggiori. Bisognerà ripulire da fango e detriti sia la Chiesa che si è allagata che gli spazi esterni, pertanto l’area è inaccessibile. Per fortuna non ci sono danni a persone, ma a beni mobili e immobili”. Si è allagato anche il piazzale interno alla scuola primaria Luigi Pirandello che è stato ‘svuotato’ con l’uso delle idrovore.

