Maltempo Sicilia: forti piogge causano allagamenti a Trapani, scuole chiuse ad Alcamo | VIDEO

Il maltempo ha raggiunto anche la Sicilia oggi, provocando i primi allagamenti e disagi nel settore occidentale in mattinata, tra Palermitano e Trapanese. Mentre a Palermo il traffico è andato in tilt, le forti piogge hanno causato allagamenti a Trapani, dove finora sono caduti 56mm di pioggia. Nelle scorse ore, il sindaco Giacomo Tranchida aveva reso noto: “abbiamo registrato stamani il massimo picco con 28,7mm in tre ore e abbiamo registrato criticità in diverse zone sul versante sud: via Marsala, via libica, via capitano Sieli, dorsale Zir e via Virgilio. La situazione è rientrata sotto controllo perché nel frattempo gli impianti di smaltimento acque, compreso l’impianto di via Tunisi, sono riusciti a smaltire la maggior parte della pioggia, anche se ci sono ancora le vasche piene in accumulo perché sta arrivando per caduta in maniera copiosa l’acqua che scende da Monte Erice. Si consiglia alla popolazione di evitare di stare per le strade e comunque di utilizzare le perimetrali e non le vie interne”.

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha disposto per precauzione la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre a ville, cimiteri e impianti sportivi comunali. “È in corso un peggioramento delle condizioni meteo – ha spiegato il sindaco – per cui abbiamo deciso di chiudere tutte le strutture comunali. Invito a prestare la massima attenzione, evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua e alle zone a rischio allagamento. Alla guida usate massima prudenza e limitate gli spostamenti non necessari. Fate attenzione alla possibile caduta di rami o alberi. La situazione sarà monitorata costantemente dalla nostra protezione civile”.

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla, valida per tutta l’isola, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono attesi temporali, forti raffiche di vento, locali grandinate e possibili allagamenti.

