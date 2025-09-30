Maltempo Spagna: due persone gravemente ferite e tanti salvataggi a Ibiza

Il sindaco di Ibiza, Rafa Triguero, ha riferito che due persone sono rimaste gravemente ferite dopo essere cadute in strada in piena ondata di maltempo. I Vigili del Fuoco della città di Ibiza hanno riferito di aver effettuato circa cinquanta interventi e di aver eseguito 15 salvataggi di persone rimaste intrappolate in ascensori, veicoli e scantinati di abitazioni, ha riferito El Paìs. Nell’isola e a Formentera era stata attivata l’allerta rossa per la tempesta Gabrielle. Ora l’allarme è sceso al livello arancione.