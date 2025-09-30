Maltempo Spagna, l’ex uragano Gabrielle raggiunge le Baleari: allagamenti a Ibiza | VIDEO

L’ondata di maltempo che ha investito la Spagna orientale, causata dall’ex uragano Gabrielle, causando alluvioni tra Valencia e Castiglione, si sta spostando oggi verso le Isole Baleari con Ibiza, Formentera e Minorca in allerta gialla. A Ibiza, riferiscono i servizi d’emergenza e media locali, sono state almeno 40 le richieste di intervento per allagamenti di strade, parti basse di alcune case, negozi e garage o la caduta di elementi urbani o di alberi. In mattinata, la situazione di emergenza è poi progressivamente rientrata, anche se restano attive allerte per precipitazioni improvvise sia per Ibiza sia in altri punti delle Baleari.

Nella Comunità Valenciana, per precauzione, oggi le scuole di diversi comuni e alcune università sono rimaste chiuse, dopo che nel pomeriggio di ieri si sono vissuti momenti complicati per nubifragi nelle località Cullera e Sueca, con alcune strade trasformatesi per alcuni minuti in veri e propri “fiumi”: situazioni che hanno ricordato a molti il tragico episodio dell’alluvione di fine ottobre 2024, in cui morirono 229 persone in zone prossime a Valencia, anche se in questo caso, al momento, non sono stati riportati danni personali. Ieri giornata di disagi anche a Molina de Segura (Murcia): come riferisce Rtve, sono stati necessari interventi per assistere persone rimaste bloccate nelle loro auto per un improvviso temporale.

La tempesta ha colpito anche Saragozza e il sud di Tarragona, con oltre 200mm registrati ad Amposta, riferisce la radio tv pubblica spagnola Rtve.