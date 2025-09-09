Maltempo Spagna, forti piogge a Maiorca: allagamenti e voli cancellati | VIDEO

Piogge forti e improvvise hanno provocato diversi disagi a Palma di Maiorca (Spagna), costringendo a posticipare o cancellare decine di voli previsti per la giornata odierna. Come riferito dall’agenzia locale di meteorologia, in soli 10 minuti sono caduti circa 22mm di pioggia, riferisce il giornale online Última Hora. Problemi per il maltempo si sono registrati anche in altri punti dell’isola di Maiorca, secondo i servizi per le emergenze delle Baleari: tra la scorsa notte e la mattinata sono arrivate almeno 48 segnalazioni di incidenti come allagamenti di locali interrati o strade e caduta di alberi.

L’allerta meteo per piogge è stata attivata tra ieri e oggi anche in altre zone dell’Oriente spagnolo, in particolare in Catalogna e Comunità Valenciana. Alcuni disagi sono stati segnalati in provincia di Tarragona, mentre in quella di Alicante oggi le scuole sono rimaste chiuse per precauzione in diversi municipi, capoluogo compreso.