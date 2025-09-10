Maltempo Spagna, violenti temporali a Maiorca: oltre 80 mm di pioggia e danni a Palma

Le isole Baleari sono state colpite nella giornata del 9 settembre 2025 da una potente ondata di maltempo. Sull’isola di Maiorca, temporali a profonda convezione hanno prodotto piogge torrenziali e raffiche discendenti molto intense, con impatti significativi nel capoluogo. Sul Paseo di Palma si sono registrati alberi sradicati e disagi alla viabilità. La struttura dell’evento, tipica dei temporali severi mediterranei, ha esaltato la persistenza dei fenomeni e il rischio di allagamenti urbani.

Accumuli di pioggia: i dati delle stazioni Le misure ufficiali (rete AEMET e stazioni locali) confermano accumuli eccezionali tra Palma e dintorni: Sa Teulera Palma (63 m): 83,5 mm

Palma Universitat: 73,6 mm

Son Cotoner Palma: 72,4 mm

Es Secar de la Real Palma: 72,2 mm In aree come Cabrera, Banyalbufar, Santa Ponça e Marratxí la pioggia caduta in poche ore è risultata pari o superiore a quella di un intero mese autunnale, con inevitabili criticità per il reticolo idrografico minore.

Vento e fulmini: perché l’evento è stato così intenso La combinazione di aria calda e umida nei bassi strati e divergenza in quota ha alimentato celle temporalesche autorigeneranti, capaci di produrre raffiche discendenti e precipitazioni persistenti. La profondità della convezione ha favorito piogge molto concentrate su porzioni limitate di territorio, aumentando il rischio di nubifragi.