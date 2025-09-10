Maltempo, temporali semi-stazionari in Piemonte: a Varisella 101 mm in 6 ore

Una rapida ma intensa perturbazione ha attraversato il Piemonte tra la serata di ieri e la notte, portando piogge abbondanti e temporali localizzati, soprattutto nelle aree pedemontane di Torinese e Canavese e attorno al Lago Maggiore. Le correnti sudoccidentali in quota hanno alimentato forti raffiche di vento, locali grandinate di piccole dimensioni e una notevole attività elettrica. Come riporta Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte), i temporali più rilevanti si sono registrati nelle basse valli di Susa, Casternone, Ceronda e Lanzo, con accumuli record a Varisella (TO): 101 mm in 6 ore, 87 in 3 ore e 45 in un’ora. Altri picchi significativi si sono osservati a Nole (90 mm), Corio (75 mm) e Rivoli (61 mm).

Durante la notte, i nuclei temporaleschi si sono spostati verso l’alto Piemonte, colpendo Biellese, Valsesia, Cusio, Verbano e Novarese con nubifragi fino a 102 mm a Invorio (NO).

