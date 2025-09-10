Italia sotto la morsa del maltempo: notte di temporali violenti in Piemonte

Prosegue il peggioramento meteo sull’Italia, colpita da un’intensa perturbazione atlantica. Investito anche il Piemonte con precipitazioni eccezionali e temporali violenti. Già dalla serata di ieri l’instabilità è aumentata sulle pedemontane torinesi e nel Canavese, con rovesci stazionari su Alto Novarese. Intorno a mezzanotte un forte temporale ha colpito Venaria, con accumuli fino a 85 mm a Varisella in 3 ore, riporta Centro Meteo Piemonte. Dopo poco, Brandizzo è stata investita da piogge torrenziali e raffiche di vento. A Torino, alle 00:30 circa, un nubifragio ha provocato allagamenti. Registrati 88 mm a Varisella, 71 a Corio e 66 a Nole.

