Maltempo Toscana: esonda il torrente Gretano nel Grossetano, allagamenti a Civitella Paganico | FOTO

Primi problemi dovuti al maltempo che sta colpendo la Toscana dal pomeriggio con forti piogge e temporali. A causa delle forti piogge che hanno provocato l’esondazione del torrente Gretano, per allagamento è attualmente chiusa al traffico, per un tratto di due km, la statale 223 Siena-Grosseto in direzione Paganico nel territorio di Civitella Paganico (Grosseto). Lo rende noto Anas, spiegando che sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento.

Il Comune di Civitella Paganico “a seguito della forte bomba d’acqua che ha interessato il territorio”, invita inoltre la popolazione “alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario“. Sempre il Comune fornisce un elenco di strade che a Paganico “risultano completamente allagate: via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti, via Bartolo Di Fredi. Risultano inoltre chiuse alla circolazione via Circondaria Nord, via della Stazione, strada di Pietratonda, rotonda strada del Tollero”.

Sempre a causa delle forti piogge, si registrano infiltrazioni di acqua all’interno dell’edificio della scuola dell’Infanzia Cavicchi di Figline, in provincia di Firenze, che comunque rimane regolarmente aperta. Invece a Firenze per il nubifragio che ha colpito la città del primo pomeriggio è stata anche interrotta per circa mezz’ora la linea T2 della tramvia per allagamenti in zona Novoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.