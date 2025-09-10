Maltempo Toscana, notte di V-Shaped Storm tra fulmini e nubifragi

Temporali autorigeneranti, fulminazioni e piogge estreme hanno colpito la Toscana nella serata di martedì 9, con un episodio a struttura “a V” che ha colpito l’area di Orbetello. Una V-shaped storm è un sistema temporalesco a mesoscala che, visto dal satellite, disegna una caratteristica forma a “V”. Nasce quando aria calda e umida nei bassi strati alimenta un intenso updraft, mentre in quota la corrente a getto (jet stream) ventila e organizza la nube. Il risultato è un sistema autorigenerante e stazionario, capace di scaricare precipitazioni molto intense sullo stesso territorio per ore, aumentando il rischio di alluvioni lampo.

Perché si è formata proprio in Toscana Questo episodio ha combinato ingredienti tipici di fine estate/inizio autunno: aria calda-umida richiamata da venti meridionali su un Mediterraneo ancora mite; ingresso di aria più fresca in quota legata all’ondulazione atlantica; wind shear sufficiente a mantenere il sistema organizzato. La combinazione ha favorito rigenerazioni successive delle celle temporalesche lungo lo stesso corridoio, con accumuli pluviometrici anomali in spazi e tempi ridotti, specie tra la costa grossetana e l’area di Orbetello.

Impatto e rischi principali Piogge estreme e stazionarie : possibili cumulate in poche ore pari o superiori alla media mensile.

: possibili cumulate in poche ore pari o superiori alla media mensile. Allagamenti urbani rapidi e criticità idrogeologiche (esondazioni minori, smottamenti).

rapidi e (esondazioni minori, smottamenti). Fulminazioni frequenti, downburst e locali grandinate. Nel caso toscano, la persistenza del sistema e l’elevata attività elettrica hanno confermato la natura autorigenerante dell’evento, rendendo la situazione ad alto impatto su aree circoscritte.

Cosa monitorare nelle prossime ore Persistenza delle celle sullo stesso settore (segnale di autorigenerazione attiva).

delle celle sullo stesso settore (segnale di autorigenerazione attiva). Eventuali linee di convergenza costiere e stau orografico sui rilievi che amplificano le piogge.

costiere e sui rilievi che amplificano le piogge. Aggiornamenti su fiumi minori e reticolo urbano (sottopassi, caditoie, punti depressi).

Indicazioni pratiche di protezione Evitare spostamenti non indispensabili nelle fasi più intense; non attraversare strade allagate.

strade allagate. Parcheggiare lontano da corsi d’acqua , sottopassi e aree depresse.

, e aree depresse. In casa, proteggere piani seminterrati e liberare le caditoie; all’aperto attenzione a raffiche discendenti e fulmini.