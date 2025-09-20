Maltempo USA, nubifragi a Est di Los Angeles: frane e alluvioni, morto bimbo di 2 anni | FOTO

Piogge torrenziali hanno colpito giovedì pomeriggio le zone montuose a Est di Los Angeles (California, USA) causando frane, inondazioni e gravi disagi alla popolazione locale. Il bilancio più tragico riguarda la città di Barstow, dove un bambino di 2 anni ha perso la vita dopo che l’auto della sua famiglia è stata trascinata via da una piena. Il padre, travolto dalla furia dell’acqua, è stato soccorso e salvato. Secondo quanto riferito dal distretto dei vigili del fuoco di San Bernardino, almeno 10 persone sono state tratte in salvo lungo la State Route 38, nei pressi del lago Jenks e della foresta nazionale di San Bernardino. La strada, stretta e tortuosa, collega diverse comunità montane con la località turistica di Big Bear Lake. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati per ore, ma fortunatamente non si registrano feriti o dispersi.

Le frane hanno interessato in particolare le piccole comunità di Forest Falls, Oak Glen e Potato Canyon. A Forest Falls, un’abitazione è stata invasa da enormi tronchi trascinati a valle dal fango, accumulati fino al tetto. La località era già stata devastata da smottamenti 3 anni fa, poco dopo che vasti incendi avevano bruciato la vegetazione, lasciando il terreno esposto e vulnerabile.

Il National Weather Service ha spiegato che le precipitazioni, legate ai resti della tempesta tropicale Mario, sono state eccezionalmente intense: 3,8 cm di pioggia caduti in un’ora, con ulteriori 1,3 cm poco dopo.

La California Highway Patrol ha mantenuto chiusa la Route 38 per valutare i danni e la stabilità dei versanti. Intanto, le autorità della contea di San Bernardino hanno emesso un ordine di evacuazione preventiva per le comunità colpite, revocato solo in serata con l’attenuarsi del maltempo. Resta alta l’attenzione in vista di nuove perturbazioni previste per i prossimi giorni.