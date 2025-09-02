Maltempo Veneto, 300 alberi abbattuti a San Bonifacio: il Comune chiede lo stato di calamità naturale | FOTO

MeteoWeb

Sono oltre una decina le auto danneggiate dal violento nubifragio con forti raffiche di vento che nella tarda serata di ieri si è abbattuto nella zona di San Bonifacio (Verona). Secondo il sindaco Fulvio Soave, “ci sono state raffiche di vento con punte fino a 200km/h“. I danni alle auto sono stati causati dalle piante, che sradicate dalla violenza delle raffiche di vento, sono crollate in strada. Danneggiato anche il Palaferroli, il palazzetto dello sport della cittadina dell’est veronese: una porzione del tetto è stata scoperchiata.

“Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nostro territorio. Fin da subito sono intervenute le squadre comunali e la Protezione Civile, con l’attivazione del COC, Centro Operativo Comunale, per dirigere e coordinare gli interventi in emergenza. Il Comune ha inviato alla Regione Veneto la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, attualmente siamo in attesa di indicazioni dalla Regione su come procedere”, afferma il Comune.

“Questa mattina si è tenuto un tavolo tecnico di coordinamento: l’obiettivo prioritario della giornata è il ripristino della viabilità su strade e accessi privati, attraverso la rimozione di detriti e alberi caduti sulle carreggiate, sulle auto in sosta e nei pressi delle abitazioni private. Tutto il materiale di proprietà privata recuperato sarà depositato nel magazzino comunale di via Tombole. Una prima ricognizione ha segnalato circa 300 alberi caduti, danni all’illuminazione pubblica, allagamenti in alcuni edifici comunali (tra cui il Municipio) e danni agli impianti sportivi”, spiega il Comune, che “ha già deliberato un primo stanziamento economico per gli interventi di emergenza”.

Maltempo, danni anche all’agricoltura nel Veronese

Filari di mele e vigneti abbattuti: il forte temporale che si è abbattuto ieri sul Veronese, con nubifragi e forte vento, ha causato danni anche in agricoltura. “È caduta una quantità di pioggia impressionante – ha spiegato Francesca Aldegheri, Presidente dei frutticoltori di Confagricoltura Verona -. I temporali sono stati due: uno ieri mattina e uno in tarda serata, per un totale di più di 70 millimetri di acqua. Il forte vento ha rovesciato gli impianti di irrigazione, i tetti e le reti antigrandine. Dispiace perché siamo in piena raccolta con tutte le varietà di mele. Ogni volta che arriva un temporale c’è da tremare”, ha concluso.

Non è la prima volta che la zona di Belfiore (Verona) viene colpita quest’anno. A giugno, un mix micidiale di vento e grandine aveva massacrato le ultime ciliegie tardive, le albicocche, i kiwi, le mele e le pere. Danneggiata anche una parte di seminativi, con piante di mais spellate da cima a fondo.

