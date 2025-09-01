Maltempo Veneto, apre la Sala operativa della Protezione Civile: “evitare gli spostamenti non necessari”

MeteoWeb

Dalle 20.00 di questa sera a Venezia, in considerazione delle previsioni meteo annunciate per le prossime ore, sarà aperta la Sala operativa della Protezione Civile del Veneto a Marghera, per seguire l’evolversi della situazione. Lo fa sapere la Regione. Visto lo stato di criticità arancione (preallarme) per temporali dichiarato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto nelle aree Vene-H (Piave pedemontano), Vene-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna), Vene-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) e lo stato di criticità gialla (attenzione) nel resto del territorio regionale, i cittadini sono invitati a evitare spostamenti non necessari e ogni comportamento che possa mettere a rischio la propria incolumità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

