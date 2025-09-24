Maltempo Veneto, violenta grandinata a Verona: sospesa la partita di Coppa Italia | VIDEO

Il forte maltempo che sta colpendo il Veneto ha condizionato anche la partita di calcio di Coppa Italia tra Verona e Venezia. La gara, valida per i sedicesimi di finale, è stata interrotta per pioggia e grandine al 2′ del secondo tempo sul risultato di 0-0. L’arbitro Calvazara ha deciso di sospendere la gara, con le squadre che sono dovute rientrare negli spogliatoi dello stadio Bentegodi. La partita è poi ripresa dopo circa 17 minuti di sospensione. Le condizioni meteo sono migliorate e hanno spinto l’arbitro a dare l’ok per la ripresa del gioco dal 2′ del secondo tempo sul risultato di 0-0 con un fallo laterale per il Venezia.

Il temporale che ha colpito la zona è stato molto violento. Nei settori occidentali di Verona, la grandine ha raggiunto i 4cm di diametro.

Maltempo Veneto, violenta grandinata con chicchi di 4cm a Verona

