Maltempo estremo: violenti temporali e grandine gigante tra Mantova e Rovigo

Una nuova ondata di maltempo intenso si è abbattuta questo pomeriggio sul Nord Italia, con forti temporali che hanno colpito gran parte della Pianura Padana. Le regioni maggiormente interessate risultano essere Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove le precipitazioni hanno assunto carattere violento e diffuso.
La situazione più critica si è verificata lungo il confine tra le tre regioni, in particolare tra i comuni di Gavello, Sermide, Salara, Ficarolo, Bondeno, Calto e Trecenta. Qui si è sviluppata una cella temporalesca dalle caratteristiche supercellulari, capace di generare grandine di medie e grandi dimensioni, con chicchi dal diametro stimato di 5-6 centimetri. Un evento che desta preoccupazione, soprattutto perché avvenuto a fine settembre, periodo in cui fenomeni di tale portata sono generalmente meno frequenti.
