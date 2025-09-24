Maltempo estremo: violenti temporali e grandine gigante tra Mantova e Rovigo

Una nuova ondata di maltempo intenso si è abbattuta questo pomeriggio sul Nord Italia, con forti temporali che hanno colpito gran parte della Pianura Padana. Le regioni maggiormente interessate risultano essere Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove le precipitazioni hanno assunto carattere violento e diffuso.

La situazione più critica si è verificata lungo il confine tra le tre regioni, in particolare tra i comuni di Gavello, Sermide, Salara, Ficarolo, Bondeno, Calto e Trecenta. Qui si è sviluppata una cella temporalesca dalle caratteristiche supercellulari, capace di generare grandine di medie e grandi dimensioni, con chicchi dal diametro stimato di 5-6 centimetri. Un evento che desta preoccupazione, soprattutto perché avvenuto a fine settembre, periodo in cui fenomeni di tale portata sono generalmente meno frequenti.

Il maltempo non si è esaurito con questo episodio. Sono ancora attive diverse celle temporalesche, accompagnate da piogge torrenziali, raffiche di vento e ulteriori episodi di grandine, soprattutto tra il Mantovano e il Veneto occidentale. La dinamica meteorologica è legata al transito di aria fresca e instabile proveniente dal Nord Europa, che ha trovato terreno fertile sulla Pianura Padana, ancora caratterizzata da un elevato grado di umidità. Questo contrasto ha alimentato i fenomeni convettivi, rendendoli particolarmente violenti.