Maltempo estremo: violenti temporali e grandine gigante tra Mantova e Rovigo

Maltempo, supercella con grandine gigante tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Una nuova ondata di maltempo intenso si è abbattuta questo pomeriggio sul Nord Italia, con forti temporali che hanno colpito gran parte della Pianura Padana. Le regioni maggiormente interessate risultano essere Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove le precipitazioni hanno assunto carattere violento e diffuso.

La situazione più critica si è verificata lungo il confine tra le tre regioni, in particolare tra i comuni di Gavello, Sermide, Salara, Ficarolo, Bondeno, Calto e Trecenta. Qui si è sviluppata una cella temporalesca dalle caratteristiche supercellulari, capace di generare grandine di medie e grandi dimensioni, con chicchi dal diametro stimato di 5-6 centimetri. Un evento che desta preoccupazione, soprattutto perché avvenuto a fine settembre, periodo in cui fenomeni di tale portata sono generalmente meno frequenti.

Temporale tra Mantova e Rovigo
Il maltempo non si è esaurito con questo episodio. Sono ancora attive diverse celle temporalesche, accompagnate da piogge torrenziali, raffiche di vento e ulteriori episodi di grandine, soprattutto tra il Mantovano e il Veneto occidentale. La dinamica meteorologica è legata al transito di aria fresca e instabile proveniente dal Nord Europa, che ha trovato terreno fertile sulla Pianura Padana, ancora caratterizzata da un elevato grado di umidità. Questo contrasto ha alimentato i fenomeni convettivi, rendendoli particolarmente violenti.

Grandine nel Ferrarese
Il rischio di ulteriori episodi intensi persisterà anche nelle prossime ore, con possibilità di nuovi nubifragi e grandinate. Si raccomanda quindi massima prudenza negli spostamenti e attenzione ai bollettini meteo, vista la rapida evoluzione della situazione atmosferica.

