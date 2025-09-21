Maltempo, violenti temporali e nubifragi sul Piemonte: atteso ulteriore peggioramento tra notte e domattina

Dopo i primi temporali pre-frontali di domenica 21 settembre, che hanno colpito le aree prealpine tra Torinese e Verbano-Cusio-Ossola con accumuli vicini ai 100 millimetri, anche le pianure a nord del Po sono state interessate da un passaggio temporalesco particolarmente violento. La linea temporalesca è stata accompagnata da raffiche di vento oltre i 60 km/h e da un calo sensibile delle temperature.
Un fronte atlantico in rapido avvicinamento
Le immagini radar e satellitari confermano l’ingresso da Ovest-Sudovest di un fronte perturbato atlantico, sospinto da correnti sud-occidentali in quota. Nelle prossime ore Piemonte e Valle d’Aosta saranno le regioni più esposte, con precipitazioni forti o molto forti, temporali diffusi e nuove raffiche di vento, in particolare su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta sud-orientale.
Piogge abbondanti e rischio idrogeologico
Secondo gli ultimi aggiornamenti, entro fine evento – che comprenderà anche la fase post-frontale prevista tra lunedì sera e martedì 23 settembre – gli accumuli pluviometrici più consistenti si registreranno sulle zone prealpine dal Canavese al Verbano-Cusio-Ossola. Qui si potranno raggiungere valori fino a 200 millimetri di pioggia in poche ore, con elevato rischio di allagamenti, frane e criticità idrogeologiche.
Evoluzione a metà settimana: goccia fredda e neve in quota
Il peggioramento non si limiterà alle prime 48 ore. Con il rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito, la saccatura polare tenderà a isolarsi in una goccia fredda tra la Francia e l’arco alpino. Questa configurazione manterrà condizioni instabili fino a venerdì, con un calo termico marcato e temperature inferiori alla media stagionale. Anche la quota neve scenderà progressivamente: dagli oltre 3000 metri di lunedì fino a circa 2000 metri entro venerdì sulle alte valli di confine.
Un autunno che entra nel vivo
La terza decade di settembre segna quindi l’avvio di una fase pienamente autunnale, con nubifragi, temporali, vento e un deciso abbassamento delle temperature. Dopo un’estate prolungata, il maltempo e la neve sulle Alpi riportano l’Italia in un quadro
stagionale coerente con il periodo.
