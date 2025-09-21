Maltempo, violenti temporali e nubifragi sul Piemonte: atteso ulteriore peggioramento tra notte e domattina

Dopo i primi temporali pre-frontali di domenica 21 settembre, che hanno colpito le aree prealpine tra Torinese e Verbano-Cusio-Ossola con accumuli vicini ai 100 millimetri, anche le pianure a nord del Po sono state interessate da un passaggio temporalesco particolarmente violento. La linea temporalesca è stata accompagnata da raffiche di vento oltre i 60 km/h e da un calo sensibile delle temperature.

Un fronte atlantico in rapido avvicinamento Le immagini radar e satellitari confermano l’ingresso da Ovest-Sudovest di un fronte perturbato atlantico, sospinto da correnti sud-occidentali in quota. Nelle prossime ore Piemonte e Valle d’Aosta saranno le regioni più esposte, con precipitazioni forti o molto forti, temporali diffusi e nuove raffiche di vento, in particolare su Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta sud-orientale.

Piogge abbondanti e rischio idrogeologico Secondo gli ultimi aggiornamenti, entro fine evento – che comprenderà anche la fase post-frontale prevista tra lunedì sera e martedì 23 settembre – gli accumuli pluviometrici più consistenti si registreranno sulle zone prealpine dal Canavese al Verbano-Cusio-Ossola. Qui si potranno raggiungere valori fino a 200 millimetri di pioggia in poche ore, con elevato rischio di allagamenti, frane e criticità idrogeologiche.

Evoluzione a metà settimana: goccia fredda e neve in quota Il peggioramento non si limiterà alle prime 48 ore. Con il rinforzo dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito, la saccatura polare tenderà a isolarsi in una goccia fredda tra la Francia e l’arco alpino. Questa configurazione manterrà condizioni instabili fino a venerdì, con un calo termico marcato e temperature inferiori alla media stagionale. Anche la quota neve scenderà progressivamente: dagli oltre 3000 metri di lunedì fino a circa 2000 metri entro venerdì sulle alte valli di confine.