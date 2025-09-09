Melanoma, casi raddoppiati in 20 anni

L’allarme lanciato dai dati recenti sul melanoma è forte e chiaro: in soli vent’anni, i casi sono più che raddoppiati, passando dai 6mila del 2004 ai 15mila degli ultimi anni in Italia. Un trend particolarmente preoccupante riguarda i giovani, tra i quali il melanoma è diventato il terzo tumore per incidenza. I dati sono stati presentati a Napoli durante “We in Action“, un evento dedicato ai tumori della pelle. Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Istituto Pascale, ha sottolineato l’importanza di una campagna di screening su larga scala. “Serve uno sforzo congiunto – ha affermato – per garantire alla popolazione a rischio un controllo annuale dei nei“.

La prevenzione gioca un ruolo cruciale. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, sono ancora troppi, specialmente tra i giovani, a sottovalutare i rischi legati all’esposizione solare non protetta.

Una diagnosi precoce rappresenta l’arma più potente contro questa malattia. Se identificato nelle fasi iniziali, il melanoma ha una probabilità di guarigione superiore al 90%. Oltre a salvare vite, lo screening si rivela anche un investimento economico, riducendo i costi per il Servizio Sanitario Nazionale legati a trattamenti più complessi e costosi nelle fasi avanzate della malattia. La sfida, ora, è educare e sensibilizzare, promuovendo controlli regolari che possono fare la differenza.