Messico, allerta per l’uragano Lorena: sospese le lezioni e chiusi gli uffici governativi in Bassa California

Il Servizio meteorologico nazionale messicano (SMN) ha riferito che nelle prime ore di oggi l’uragano Lorena si sposta al largo della costa occidentale della penisola della Bassa California con intensità di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. La tempesta si trova a 180 chilometri a sud-ovest di Cabo San Lázaro, nello stato della Bassa California del Sud, e a 390 chilometri a ovest-nord-ovest di Cabo San Lucas. Ha venti sostenuti di 140km/h con raffiche di 165km/h, muovendosi verso nord-ovest a 17km/h.

L’ultimo rapporto dell’SMN prevede che Lorena si indebolirà fino a diventare una tempesta tropicale prima di toccare terra nelle prossime ore.

Il governo locale ha annunciato misure per affrontare l’impatto del ciclone, tra cui la chiusura degli uffici pubblici e la sospensione delle lezioni nei comuni di La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto e Mulegé. Le autorità hanno esortato i residenti ad evitare acquisti compulsivi a fare scorta di acqua e carburante.