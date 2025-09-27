Meteo, Delta del Po: trombe marine misocicloniche e senza supercelle. Spiegazione del fenomeno

Nella giornata odierna diverse trombe marine si sono sviluppate lungo il Delta del Po, originate da celle temporalesche sparse. Questi vortici, osservati anche sotto semplici cumuli congesti, non hanno causato danni a persone o cose e si sono dissolti naturalmente dopo pochi minuti.

Fenomeni misociclonici: i più comuni in Italia Le trombe marine di oggi sono state di tipo misociclonico, ossia formatesi in assenza di supercelle. A differenza dei fenomeni mesociclonici, più rari e intensi, queste strutture si generano da processi di instabilità su scala ridotta, tipici di temporali moderati o nubi convettive isolate.

Il ruolo dell’instabilità di Kelvin-Helmholtz La genesi di questi vortici è favorita dall’instabilità di Kelvin-Helmholtz, che nasce quando vi è un marcato contrasto nella velocità del vento tra due strati atmosferici. Questo squilibrio può innescare un rotolamento d’aria che, in presenza di umidità elevata e shear verticale, si traduce nella formazione della tromba marina.

Condizioni favorevoli sul Delta del Po Il Delta del Po e in generale le coste adriatiche sono zone particolarmente predisposte a questi fenomeni, grazie alla presenza di mari caldi, correnti deboli e condizioni locali di convergenza. Anche situazioni convettive non estreme possono produrre spettacoli spettacolari a largo o vicino alla riva.

Perché oggi non ci sono stati danni Le trombe marine osservate sono rimaste di breve durata e con un impatto limitato sulla superficie, motivo per cui non sono stati segnalati danni. Si è trattato di un classico episodio di instabilità marittima senza conseguenze rilevanti per la popolazione.