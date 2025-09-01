Meteo Francia, settimana turbolenta: piogge, violenti temporali e pausa estiva tra venerdì e domenica

MeteoWeb

La Francia si prepara a vivere una settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica, con il passaggio di più perturbazioni atlantiche che alterneranno giornate di pioggia e temporali a momenti di tregua soleggiata. Un quadro tipicamente autunnale, che tuttavia non mancherà di regalare ancora alcuni sprazzi d’estate, soprattutto nel fine settimana. La giornata di domani sarà caratterizzata dal transito di una perturbazione che interesserà gran parte del Paese. Le piogge, a tratti temporalesche, colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e centrali, mentre il Sud rimarrà in parte ai margini del peggioramento. Nel pomeriggio, dietro il fronte freddo, si svilupperanno ulteriori rovesci tra il Nord-Ovest e le zone interne. Le temperature scenderanno al di sotto della media stagionale, con valori compresi tra 17 e 26°C, ma localmente fino a 29°C nell’area di Fréjus e Antibes per effetto föhn.

Mercoledì: instabilità limitata al Nord

Un nuovo fronte interesserà la metà settentrionale della Francia, con piogge e qualche temporale sparso. Al contrario, il Sud manterrà condizioni più stabili e cieli luminosi, specie lungo il Mediterraneo. L’instabilità post-frontale risulterà meno marcata rispetto al giorno precedente. Le temperature, in risalita, oscilleranno tra 19 e 29°C, con picchi di 30-31°C tra il Var e l’estremo Sud-Ovest.

Giovedì: fronte temporalesco diffuso

Una perturbazione più organizzata si estenderà dal Sud-Ovest al Nord-Est, con temporali localmente forti. Alle spalle del fronte, l’atmosfera rimarrà variabile, con rovesci e schiarite alternate. Le nubi copriranno anche il Mediterraneo e la Corsica, dove non si escludono temporali tra Cévennes e bassa valle del Rodano. Le temperature torneranno a calare, salvo punte vicine ai 30°C nell’entroterra del Var.

Venerdì e weekend: pausa estiva

Venerdì il tempo migliorerà nettamente con prevalenza di sole, salvo nuvolosità residua al Nord. Mistral e Tramontana soffieranno moderati, ma le temperature resteranno fresche. Sabato e domenica saranno invece giornate dal sapore estivo: valori tra 20 e 34°C sabato e tra 25 e 30°C domenica, anche se in serata un nuovo peggioramento potrebbe raggiungere l’Ovest del Paese.

Prospettive per metà settembre

La tendenza per la prossima settimana mostra ancora segnali di variabilità, con ulteriori passaggi perturbati e temperature altalenanti. Non si esclude, tuttavia, un’ondata di caldo tra il 14 e il 15 settembre, che riporterebbe condizioni estive soprattutto al Sud.