Meteo, irruzione fredda dalla Russia: non sarebbe la prima volta. I precedenti eventi gelidi di ottobre

Quest’anno l’autunno 2025 ha mostrato fin da subito il suo volto più severo. Dopo una settimana segnata da piogge diffuse, temporali e un netto calo termico, le previsioni indicano l’arrivo di un’irruzione di aria fredda dalla Russia, capace di trasformare il clima invernale già nei primi giorni di ottobre.
Martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre: il culmine del maltempo
Il drastico cambiamento non arriverà in sordina. Tra il pomeriggio/sera di martedì 30 settembre e la giornata di mercoledì 1 ottobre, la massa d’aria fredda comincerà a invadere i settori adriatici e successivamente il Mediterraneo centrale. L’impatto con l’aria più mite preesistente darà origine a un contrasto termico molto violento, con possibili temporali intensi e condizioni di forte instabilità.
Gli episodi storici di ottobre gelido in Italia
Non sarebbe la prima volta che il nostro Paese affronta un inizio d’autunno con caratteristiche invernali. Alcuni eventi storici lo dimostrano:
- Ottobre 1974: uno dei mesi più freddi del secolo, con quattro irruzioni artiche, Bora oltre 100 km/h a Trieste e nevicate fino a quote collinari.
- Ottobre 1979: Torino imbiancata con 10 cm di neve e accumuli record fino a 75 cm sulle colline del Cuneese.
- Ottobre 1997: aria gelida dalla Russia con minime storiche (-5 °C a Piacenza, -3 °C a Novara e Brescia) e nevicate a bassa quota.
- Ottobre 1887: una nevicata memorabile interessò l’Emilia, con accumuli al suolo in pianura tra i più precoci dal XVIII secolo.
Uno scenario da monitorare con attenzione
Le proiezioni indicano che già a inizio ottobre l’Italia potrebbe affrontare un vero assaggio d’inverno, con temperature sotto la media, venti forti e neve precoce in montagna. L’autunno 2025 sembra voler archiviare rapidamente la parentesi mite, portando scenari tipici della stagione fredda.
