Meteo, irruzione fredda dalla Russia: non sarebbe la prima volta. I precedenti eventi gelidi di ottobre

Quest’anno l’autunno 2025 ha mostrato fin da subito il suo volto più severo. Dopo una settimana segnata da piogge diffuse, temporali e un netto calo termico, le previsioni indicano l’arrivo di un’irruzione di aria fredda dalla Russia, capace di trasformare il clima invernale già nei primi giorni di ottobre.

Martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre: il culmine del maltempo

Il drastico cambiamento non arriverà in sordina. Tra il pomeriggio/sera di martedì 30 settembre e la giornata di mercoledì 1 ottobre, la massa d’aria fredda comincerà a invadere i settori adriatici e successivamente il Mediterraneo centrale. L’impatto con l’aria più mite preesistente darà origine a un contrasto termico molto violento, con possibili temporali intensi e condizioni di forte instabilità.