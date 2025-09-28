Meteo, Tifone Bualoi: allerta su Hà Tĩnh e Quảng Bình, landfall imminente

Aggiornamento delle ore 21:00 (ora locale – ore 16 in Italia) del 28 settembre 2025 – Il tifone Bualoi si trova a ridosso della costa del Vietnam centrale e procede verso un impatto diretto tra Kỳ Anh (Hà Tĩnh) e Ba Đồn (Quảng Bình). Le più recenti elaborazioni indicano un sistema alla massima intensità con venti di categoria 1 (Saffir–Simpson). Sono in corso raffiche di forza uragano lungo i litorali esposti e prime mareggiate sulle aree prospicienti Hà Tĩnh e Đồng Hới (Quảng Bình).
Finestra di landfall
Il landfall del centro è atteso tra le 01:00 e le 04:00 locali del 29 settembre, con possibile lieve anticipazione. L’occhio del tifone permane sul tratto di mare antistante Hà Tĩnh e Quảng Bình, segnale di un nucleo ancora ben strutturato.
Aree più esposte
Impatto diretto su Hà Tĩnh e Quảng Bình, con condizioni severe anche sui distretti costieri compresi tra Kỳ Anh e Ba Đồn. Possibili estensioni degli effetti verso l’entroterra nelle ore successive all’ingresso sulla terraferma.
Rischi principali
- Piogge torrenziali con allagamenti e inondazioni lampo nei centri urbani.
- Mareggiate e onde molto alte lungo le coste esposte.
- Raffiche di vento potenzialmente dannose per coperture, alberature e linee elettriche.
- Frane e smottamenti su rilievi e versanti instabili.
- Interruzioni a energia, viabilità e comunicazioni.
Indicazioni operative
Le autorità mantengono lo stato di allerta. Si raccomanda alla popolazione di restare al chiuso, evitare spostamenti non essenziali, mettere in sicurezza oggetti all’esterno e seguire gli aggiornamenti ufficiali di protezione civile e servizi meteo.
Scenario e prossimi aggiornamenti
La notte tra il 28 e il 29 settembre sarà la fase più critica. La persistenza del muro dell’occhio sulle aree costiere potrà mantenere condizioni estreme per alcune ore dopo il primo impatto. Seguiranno aggiornamenti su traiettoria residua, intensità e bilancio dei danni.