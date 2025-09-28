Meteo, Tifone Bualoi: allerta su Hà Tĩnh e Quảng Bình, landfall imminente

Aggiornamento delle ore 21:00 (ora locale – ore 16 in Italia) del 28 settembre 2025 – Il tifone Bualoi si trova a ridosso della costa del Vietnam centrale e procede verso un impatto diretto tra Kỳ Anh (Hà Tĩnh) e Ba Đồn (Quảng Bình). Le più recenti elaborazioni indicano un sistema alla massima intensità con venti di categoria 1 (Saffir–Simpson). Sono in corso raffiche di forza uragano lungo i litorali esposti e prime mareggiate sulle aree prospicienti Hà Tĩnh e Đồng Hới (Quảng Bình).

Finestra di landfall Il landfall del centro è atteso tra le 01:00 e le 04:00 locali del 29 settembre, con possibile lieve anticipazione. L’occhio del tifone permane sul tratto di mare antistante Hà Tĩnh e Quảng Bình, segnale di un nucleo ancora ben strutturato.

Aree più esposte Impatto diretto su Hà Tĩnh e Quảng Bình, con condizioni severe anche sui distretti costieri compresi tra Kỳ Anh e Ba Đồn. Possibili estensioni degli effetti verso l’entroterra nelle ore successive all’ingresso sulla terraferma.

Rischi principali Piogge torrenziali con allagamenti e inondazioni lampo nei centri urbani.

con e nei centri urbani. Mareggiate e onde molto alte lungo le coste esposte.

e onde molto alte lungo le coste esposte. Raffiche di vento potenzialmente dannose per coperture, alberature e linee elettriche.

potenzialmente dannose per coperture, alberature e linee elettriche. Frane e smottamenti su rilievi e versanti instabili.

e smottamenti su rilievi e versanti instabili. Interruzioni a energia, viabilità e comunicazioni.

Indicazioni operative Le autorità mantengono lo stato di allerta. Si raccomanda alla popolazione di restare al chiuso, evitare spostamenti non essenziali, mettere in sicurezza oggetti all’esterno e seguire gli aggiornamenti ufficiali di protezione civile e servizi meteo.