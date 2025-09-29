Meteo, Vietnam centrale letteralmente allagato: strade, abitazioni e campi devastati dal tifone Bualoi | FOTO DRAMMATICHE

Il Vietnam centrale si trova a fare i conti con gli effetti devastanti del tifone Bualoi, che tra domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 ha colpito con forza eccezionale le province costiere. Le zone di Ha Tinh e Nghe An sono state le prime a subire l’impatto diretto, con venti fino a 133 km/h e onde alte oltre 8 metri. Le raffiche hanno abbattuto alberi e linee elettriche, causando blackout per oltre 347.000 famiglie, mentre le piogge torrenziali hanno allagato interi quartieri urbani, sommergendo strade, scuole e abitazioni.
Le autorità hanno ordinato la chiusura di porti e aeroporti e la sospensione delle attività di pesca per ridurre i rischi per la popolazione.
Vittime, dispersi e danni
Secondo la protezione civile vietnamita, il bilancio provvisorio parla di almeno nove vittime e 17 dispersi, molti dei quali pescatori rimasti coinvolti nel naufragio di imbarcazioni al largo di Quang Tri. In Ninh Bình e Hue City si registrano ulteriori morti, dovuti a crolli e annegamenti. Numerosi anche i feriti, causati da frane, cedimenti strutturali e incidenti elettrici.
Rischi e prospettive
Il pericolo non è terminato: i meteorologi segnalano la possibilità di precipitazioni fino a 500 mm entro il primo ottobre, con un alto rischio di frane nei rilievi e nuove inondazioni in aree urbane e agricole. Le autorità hanno esteso lo stato di allerta a gran parte del Vietnam centrale e settentrionale. Squadre di soccorso e volontari sono al lavoro senza sosta per assistere gli sfollati e distribuire aiuti.
Un evento che segna la stagione dei tifoni
Molti residenti descrivono Bualoi come uno dei tifoni più violenti degli ultimi anni. L’evento si inserisce in una stagione già particolarmente intensa per l’Estremo Oriente, aggravata dai danni portati poche settimane fa dal super tifone Ragasa. Il Vietnam è così di nuovo in ginocchio, stretto tra emergenze immediate e la consapevolezza che i fenomeni meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti e impattanti.