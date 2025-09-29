Meteo, Vietnam centrale letteralmente allagato: strade, abitazioni e campi devastati dal tifone Bualoi | FOTO DRAMMATICHE

Il Vietnam centrale si trova a fare i conti con gli effetti devastanti del tifone Bualoi, che tra domenica 28 e lunedì 29 settembre 2025 ha colpito con forza eccezionale le province costiere. Le zone di Ha Tinh e Nghe An sono state le prime a subire l’impatto diretto, con venti fino a 133 km/h e onde alte oltre 8 metri. Le raffiche hanno abbattuto alberi e linee elettriche, causando blackout per oltre 347.000 famiglie, mentre le piogge torrenziali hanno allagato interi quartieri urbani, sommergendo strade, scuole e abitazioni.

Le autorità hanno ordinato la chiusura di porti e aeroporti e la sospensione delle attività di pesca per ridurre i rischi per la popolazione.

Vittime, dispersi e danni Secondo la protezione civile vietnamita, il bilancio provvisorio parla di almeno nove vittime e 17 dispersi, molti dei quali pescatori rimasti coinvolti nel naufragio di imbarcazioni al largo di Quang Tri. In Ninh Bình e Hue City si registrano ulteriori morti, dovuti a crolli e annegamenti. Numerosi anche i feriti, causati da frane, cedimenti strutturali e incidenti elettrici.

Rischi e prospettive Il pericolo non è terminato: i meteorologi segnalano la possibilità di precipitazioni fino a 500 mm entro il primo ottobre, con un alto rischio di frane nei rilievi e nuove inondazioni in aree urbane e agricole. Le autorità hanno esteso lo stato di allerta a gran parte del Vietnam centrale e settentrionale. Squadre di soccorso e volontari sono al lavoro senza sosta per assistere gli sfollati e distribuire aiuti.