Mistero dell’Atlantico: dove sono finiti gli uragani?

L’Atlantico tace, ma gli esperti non dormono. Con la stagione degli uragani al suo culmine, un’insolita calma regna sull’oceano. Cosa sta succedendo? Il periodo che va da fine agosto a metà settembre è solitamente il picco della stagione degli uragani nell’Atlantico. È il momento in cui le condizioni ideali si allineano per la formazione di potenti tempeste tropicali. Eppure, quest’anno, qualcosa di straordinario è accaduto: per quasi 3 settimane, non si è formata una sola tempesta degna di nota. L’ultima a meritarsi un nome, la tempesta tropicale Fernand, si è dissolta il 28 agosto.

Questo periodo di insolita calma è un evento raro. Dal 1950, quando è iniziata la registrazione moderna, è solo la 2ª volta in cui non si formano tempeste con nome in questo cruciale lasso di tempo. L’unica altra volta è stata nel 1992, l’anno in cui l’uragano Andrew ha devastato la Florida, ma anche in quel caso la quiete è stata momentanea.

I 3 “colpevoli” del silenzio

Gli scienziati hanno identificato 3 fattori principali che spiegano questa anomalia, fattori che, per la verità, sono una manna dal cielo per le popolazioni costiere.

Aria secca e stabile – Il secondo fattore è la persistenza di aria secca e stabile sull'Atlantico tropicale. Le tempeste tropicali si nutrono di aria umida e calda, quindi l'aria secca soffoca la loro crescita prima che possano evolvere;

Meno pioggia dall'Africa occidentale – Le ondate tropicali che si formano in Africa occidentale sono spesso il seme da cui nascono gli uragani atlantici. Quest'anno, la riduzione delle precipitazioni in questa regione ha fatto sì che queste ondate fossero meno frequenti e meno intense, ritardando l'inizio della "conga line" di tempeste che normalmente si manifesta in questo periodo.

Una quiete temporanea?

L’Oceano Atlantico rimane eccezionalmente caldo, una condizione che fornisce il “carburante” necessario per alimentare tempeste future. È possibile che la seconda metà di settembre e la prima parte di ottobre potrebbero vedere un’accelerazione dell’attività. In effetti, un gruppo di tempeste a Est dei Caraibi è già sotto osservazione. Sebbene si preveda che si allontanino dalla terraferma, lo sviluppo indica che la stagione non è ancora finita.

La NOAA aveva previsto una stagione superiore alla media, con un numero di tempeste e uragani significativamente più alto rispetto alla norma. Sebbene finora le previsioni non si siano avverate, la quiete, come sappiamo, può precedere la tempesta, e la stagione degli uragani è tutt’altro che finita.