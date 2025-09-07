Monte Rosa: distacchi glaciali a inizio settembre, colpa dello zero termico

Nei primissimi giorni di settembre 2025 il massiccio del Monte Rosa ha mostrato segni evidenti di sofferenza: importanti distacchi glaciali, ben visibili dal Lago delle Locce nei pressi del Rifugio Zamboni (alta Val d’Ossola), hanno fotografato un passaggio di stagione critico dopo un’estate insolitamente prolungata e calda. Il quadro si inserisce in una sequenza di ondate di calore che tra giugno e agosto hanno innalzato ripetutamente lo zero termico oltre i 5.000 m, superando l’altitudine delle principali cime alpine.

Estate 2025: un’anomalia termica prolungata La combinazione tra temperature elevate e persistenza del caldo ha consumato il manto nevoso stagionale molto prima del normale. A quote intermedie (1.300–1.500 m) si sono registrati picchi superiori ai 30 °C, localmente amplificati dal foehn. Risultato: meno neve di ricarica, più giorni utili alla fusione e un bilancio di massa glaciale negativo.

Perché i ghiacciai hanno ceduto Zero termico oltre 5.000 m : la fascia di temperatura positiva ha inglobato gran parte delle superfici glaciali, estendendo la finestra di fusione anche a quote in genere “protette”.

: la fascia di temperatura positiva ha inglobato gran parte delle superfici glaciali, estendendo la finestra di fusione anche a quote in genere “protette”. Ablazione prolungata : neve stagionale assottigliata o assente, che lascia affiorare il ghiaccio vivo accelerandone lo scioglimento.

: neve stagionale assottigliata o assente, che lascia affiorare il accelerandone lo scioglimento. Fattore foehn: aria calda e secca che abbatte l’umidità e innalza rapidamente le temperature, favorendo instabilità meccanica e termica dei fronti glaciali.

Dove si sono visti gli effetti Le osservazioni dal Lago delle Locce documentano ingenti distacchi e una chiara regressione delle lingue glaciali. Le principali implicazioni operative: Maggiore frammentazione dei seracchi e propensione ai crolli.

e propensione ai crolli. Aumento del trasporto solido nei torrenti glaciali.

nei torrenti glaciali. Pericolosità crescente su percorsi alpinistici e nelle aree di fondovalle esposte.

Rischi attesi e priorità Con l’autunno alle porte, eventuali nuovi episodi di caldo e precipitazioni intense su superfici instabili possono innescare valanghe di neve bagnata, colate detritiche e piene improvvise. Le priorità: Monitoraggio strumentale continuo di fronti e seraccate critiche. Pianificazione dei percorsi alpinistici con finestre orarie più strette e alternative sicure. Allerta e informazione puntuale a guide, rifugi e amministrazioni locali. Adattamento infrastrutturale in alta quota (tracciati, passerelle, ancoraggi) a una dinamica glaciale più rapida.